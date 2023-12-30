Мария Орлова посоветовала, как встречать праздник и что дарить близким

Астролог из Ярославской области Мария Орлова рассказала нашим коллегам из 76.RU, чего нам ждать от високосного 2024 года, как и в чем его встречать, что ставить на стол и дарить близким, чтобы привлечь удачу.

Каким будет високосный год

— Високосный год обычно отличается от остальных. Происходит некий перерасчет. Будет ли он сложным и страшным? Нет, необязательно. Каждый человек получает свой расчет — как жил, что не сделал или недоделал. Например, не следил за своим здоровьем, запустил какие-то неприятные процессы — значит в високосном году придется решать этот вопрос, так как появится необходимость. Если ранее вами всё было сделано вовремя, тогда новый год подарит перспективы и радость! — рассказала Мария.

Также астролог добавила, что следующий год — время Сатурна.

— Это самая серьезная планета — повелитель кармы, любящий дисциплину, порядок, конкретику, отсутствие спешки и суеты. Важно следовать законам и правилам, соблюдать договоренности, держать свое слово! И ни в коем случае ничего не нарушать, — уточнила Мария Орлова.

По мнению Марии, 2024 год даст возможность изменить свою карму — в худшую или лучшую сторону. Это будет зависеть от каждого.

— Если вы Козерог и Водолей, Сатурн будет помогать и поддерживать вас в новом году! Также 2024-й будет очень важным и значимым для людей, рожденных в 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015 годах, — считает Мария.

Покровитель следующего года — зеленый деревянный дракон. По словам ярославского астролога, это самое могущественное животное восточного календаря — мудрое и авторитетное.

— Это будет год перемен и прорыва, в котором необходимо быть лидером, брать на себя ответственность! Зеленый цвет хозяина говорит, что важно быть гибкими, уметь подстраиваться под различные события, — пояснила Мария Орлова.

Как встречать Новый год

Астролог посоветовала отмечать Новый год в кругу семьи, с теми людьми, которым вы искренне доверяете.

— Главные цвета праздника — синий, темно-синий и черный. Прекрасно подойдут украшения синего цвета. Особенно — камни Сатурна: синий сапфир, аметист, бирюза, синий циркон, турмалин. Неизменными цветами дракона остаются красный и золотой. Праздничный стол должен быть достаточно скромным, не вычурным, не кричащим. Скромным, но со вкусом! Талисманы в виде дерева, самого дракона (особенно, вещи с изображением дракона) в вашем доме будут дарить вам энергию и радость, — подчеркнула Мария.

Что подарить близким

По мнению астролога, в праздник обязательно нужно порадовать себя и своих близких подарками.

— В этом году уклон подарков должен быть не на яркость и красоту, а на полезность и нужность для пользователя! — сообщила специалист.

Также астролог напомнила, что по восточному календарю новый 2024 год наступит 10 февраля, по славянскому календарю — 21 марта.

Взято Источник

30.12.2023