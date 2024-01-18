Крещение Господне. Молебен Фото: Анна Меньшикова
19 января ежегодно православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников – Крещение Господне, или Богоявление. В 2024 году дата выпала на пятницу
Крещенский сочельник – это название 18 января, дня накануне праздника Крещения Господня. Непривычное и непонятное для многих слово “сочельник” происходит от существительного “сочиво” – постного блюда, которое по традиции верующие едят в этот день.
В Крещенский сочельник, по правилам, нужно посетить храм, исповедаться, помолиться, послушать службы. В этот день проводят первый из двух обрядов Великого освящения воды. И поздравлять с праздником Крещения Господня можно уже в сочельник. Подготовили для вас подборку светлых, красивых, духовных поздравлений с Крещением – 2024 в стихах, прозе, СМС.
Поздравления на Крещение в стихах
С Крещением Господним вас!
Здоровья вам и вашим близким.
Хранит вас Бог пусть каждый час,
Пусть ваше сердце будет чистым.
Пусть будет ваша жизнь светла
И свет внутри вас не угаснет.
Все ваши добрые дела
Пусть к вам большим вернутся счастьем.
В праздник Крещенья святою водицей
Каждому в доме нужно умыться!
Очистит она пусть и душу, и тело,
Надежду подарит и светлую веру!
Пусть праздник святой наполняет ваш дом
Уютом, любовью, теплом и добром,
Святая вода вам пусть силы придаст,
А я поздравляю с Крещением вас!
В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!
Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!
Крещение Господне. Молебен. Освящение воды Фото: Фото: Анна Меньшикова
Поздравления на Крещение – 2024 в прозе
С Крещением Господним! Пусть этот праздник принесет духовную чистоту, тепло и свет в мыслях и душе, крепкое здоровье и веру.
Поздравляю с Крещением Господним! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего спокойствия, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.
Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.
Крещение Господне. Священники Фото: Анна Меньшикова
Поздравления на Крещение Господне в СМС
С Крещением Господним вас!
Пускай вас Бог благословляет.
Пусть только лишь на верный путь
По жизни вас Он наставляет!
В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
Пусть с Крещением Господним
Входят в дом любовь, добро.
И пусть дышится свободно,
На душе будет тепло!
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