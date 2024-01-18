Крещение Господне. Молебен Фото: Анна Меньшикова

19 января ежегодно православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников – Крещение Господне, или Богоявление. В 2024 году дата выпала на пятницу

Крещенский сочельник – это название 18 января, дня накануне праздника Крещения Господня. Непривычное и непонятное для многих слово “сочельник” происходит от существительного “сочиво” – постного блюда, которое по традиции верующие едят в этот день.

В Крещенский сочельник, по правилам, нужно посетить храм, исповедаться, помолиться, послушать службы. В этот день проводят первый из двух обрядов Великого освящения воды. И поздравлять с праздником Крещения Господня можно уже в сочельник. Подготовили для вас подборку светлых, красивых, духовных поздравлений с Крещением – 2024 в стихах, прозе, СМС.

Поздравления на Крещение в стихах

С Крещением Господним вас!

Здоровья вам и вашим близким.

Хранит вас Бог пусть каждый час,

Пусть ваше сердце будет чистым.

Пусть будет ваша жизнь светла

И свет внутри вас не угаснет.

Все ваши добрые дела

Пусть к вам большим вернутся счастьем.

В праздник Крещенья святою водицей

Каждому в доме нужно умыться!

Очистит она пусть и душу, и тело,

Надежду подарит и светлую веру!

Пусть праздник святой наполняет ваш дом

Уютом, любовью, теплом и добром,

Святая вода вам пусть силы придаст,

А я поздравляю с Крещением вас!

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,

Пусть Господь тебя хранит,

Счастьем, бодростью, здоровьем

В этот праздник наградит!

Крещение Господне. Молебен. Освящение воды Фото: Фото: Анна Меньшикова

Поздравления на Крещение – 2024 в прозе

С Крещением Господним! Пусть этот праздник принесет духовную чистоту, тепло и свет в мыслях и душе, крепкое здоровье и веру.

Поздравляю с Крещением Господним! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего спокойствия, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.

Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.

Крещение Господне. Священники Фото: Анна Меньшикова

Поздравления на Крещение Господне в СМС

С Крещением Господним вас!

Пускай вас Бог благословляет.

Пусть только лишь на верный путь

По жизни вас Он наставляет!

В Крещение Господне

Водицею святой

Печали и невзгоды

С души и сердца смой!

Пусть с Крещением Господним

Входят в дом любовь, добро.

И пусть дышится свободно,

На душе будет тепло!

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