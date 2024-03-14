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Время выбирать. Профессиональный скейт-парк может появиться в алтайском наукограде

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Время выбирать. Профессиональный скейт-парк может появиться в алтайском наукограде

Встреча в технологическом институте Фото: Сергей Кулыгин

У молодежи Бийска есть все шансы получить новое современное пространство для спорта и отдыха. Для этого важно поддержать проект на голосовании

В 2025 году в Бийске могут построить профессиональный скейт-парк. Для этого необходимо, чтобы проект победил в народном голосовании за общественные.пространства по федеральной программе “Формирование комфортной городской среды”.

Голосование стартует 15 марта, одновременно с выборами президента России. В список вошли 13 территорий, среди которых зеленая зона на улице Вали Максимовой, где есть возможность построить профессиональный скейт-парк. Студенты учебных заведений наукограда лоббируют объект и намерены победить. Как это сделать – обсудили в технологическом институте на встрече с руководством города.

Мест для активного отдыха молодежи в Бийске практически нет, хотя живут в городе почти 12 тысяч молодых людей от 14 до 18 лет и почти 9 тысяч человек в возрасте от 18 до 22 лет.

Виктор Щигрев, как глава города, не имеет права рекомендовать определенный объект, но как житель попросил студентов проявить активность и проголосовать за новое современное пространство для молодежи.

Время выбирать. Профессиональный скейт-парк может появиться в алтайском наукограде

Встреча в технологическом институте Фото: Сергей Кулыгин

Тем более что кататься скейтерам негде. Тренер СК Sportkids Данил Шишкин подтверждает, что с местами для тренировок в городе большая проблема.

“Не хватает фигур. Если взять в пример парк Строителей, то он в целом не пригоден для катания. Фигуры сделаны из металла, колеса скользят. Сама постановка фигур очень плохая. Будет здорово, если бийчане проголосуют за скейт-парк”, – отметил он.

Идею создания скейт-парка в своем родном городе поддержал и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Совместно с молодежным активом он изучил опыт других городов, консультировался с лидерами движения “Уличная классика”.

Место под скейт-парк определили в зеленой зоне вдоль улицы Вали Максимовой. Добраться туда будет удобно не только самим бийчанам, но и жителям Зонального, Бийского и Смоленского районов. Правда, если парк победит в голосовании и будет построен.

“Бытует мнение среди бийчан, что наш голос ничего не решает. Но чем выше активность, тем больше шансов на создание того или иного объекта. Я был свидетелем, как шло голосование за парк Молодежный. Инициативная группа привлекала друзей, знакомых, волонтеров, в результате в этом году парк Молодежный будет построен”, – вспомнил директор Бийского технологического института Максим Ленский.

Напомним, что голосовать могут те, кому уже исполнилось 14 лет через “Госуслуги”. На голосование за скейт-парк или другой объект отводится 45 дней. Итоги будут опубликованы на портале проекта “Формирование комфортной городской среды”.

“Активное участие в реализации национальных проектов, в том числе в выборе объектов для благоустройства, – это возможность заявить о том, каким молодежь видит будущее своего города. Таким образом, участие в голосовании – это инструмент политического влияния”, – отметил Александр Прокопьев.

Нацпроект “Формирование комфортной городской среды” действует по инициативе президента России. Бийск уже благоустроил 17 территорий. Молодежь готова принимать в этом процессе активное участие и сейчас и в дальнейшем.

Взято отсюда

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