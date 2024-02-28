И что делать, если вам не хватает любви

28 февраля 2024, 14:0062Написать комментарий

Если о сексе и говорят вслух, то только о том, как его много. А вот проблемы в интимной жизни зачастую хранят в секрете, год за годом накапливая обиду и раздражение. Как оказалось, с неудовлетворенностью сталкиваются многие — если верить статистике, то лишь в каждой шестой паре есть регулярный секс. Разбираемся с психологами, как часто нужно заниматься любовью и что делать, если не видели интима годами.

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28.02.2024