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Время экономии. Как дискаунтеры захватывают рынок Алтая и в чем их особенности

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Количество магазинов-складов с небольшим ассортиментом, но низкими ценами стремительно растет

Чижик в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России наблюдают бум продуктовых дискаунтеров: с начала года спрос на эти магазины резко вырос, их выручка увеличилась на 19%, а количество новых торговых точек постоянно множится. Всему виной, объясняют эксперты, – инфляция, рост цен на товары и услуги и, как следствие, стремление россиян сэкономить, в том числе на продуктовой корзине. Крупнейшие продуктовые сети (даже те, что работали в сегменте выше “эконом”) несколько лет назад подметили эту тенденцию и теперь делают ставки на небольшие магазины с ограниченным ассортиментом, где товары продают дешевле, чем в супермаркетах. Amic.ru поговорил с экспертами и узнал, почему Алтайский край привлекает новых “продуктовых” игроков, действительно ли можно сохранить семейный бюджет, отовариваясь в дискаунтерах, и могут ли маркетплейсы конкурировать с магазинами-складами.

Больше – лучше

20 октября в Барнауле открылись первые “жесткие” дискаунтеры* сети “Чижик”. Это проект компании X5 Retail Group, которая владеет брендами “Пятерочка”, “Перекресток”. До конца года в регионе заработает около 20 “Чижиков”. Сейчас известны адреса 11 новых магазинов как в Барнауле, так и районах края:

Барнаул, ул. Попова, 80 (рядом с ТЦ “Бум”); Барнаул, Малахова, 90а (рядом с ТРЦ “Весна”); Барнаул, пр. Энергетиков, 13 (рядом с кварталом “Балтийская крепость”); Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 24д (пересечение с ул. Георгия Исакова); Барнаул, ул. Новосибирская, 34 (поселок Новосиликатный); Барнаул, ул. Взлетная, 2к (Эко-ярмарка); Барнаул, 1-й Балтийский пр-д, 12 (рядом со спортклубом “Темп”); Барнаул, пр. Северный Власихинский пр-д, 57 (рядом с ТЦ “Заря”); п. Южный, пр. Дзержинского, 41; п. Тальменка, ул. Вокзальная, 12; с. Павловск, ул. Калинина, 46.

Массовое открытие магазинов – это одна из особенностей развивающейся сети. Эксперты отмечают, что сейчас стрит-ретейл делает ставки не только на проходимость, но и количество торговых точек: чем их больше, тем выше узнаваемость сети. При этом “Чижик” выбрал не самые удачные локации с точки зрения трафика.

Магазин “Чижик” / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Руководитель агентства недвижимости “Ключ-Риэлт” Константин Никитеев объясняет: других мест новой сети могло просто не достаться, ведь наиболее привлекательные квадратные метры давно заняты другими продуктовыми магазинами. “Чижик” открывается на освободившихся площадках или в совсем новых зданиях, которые только набирают арендаторов (например, на ул. Солнечная Поляна, 24д, в Барнауле).

“Заходить в город, когда уже основные сети встали, тяжело, самые “сладкие” куски разобраны. Однако сейчас идет сокращение вещевого ретейла, происходит перегруппировка, возможно, освобождаются какие-то интересные локации. Вот в них “Чижик” и будет вставать. Количество проживающий людей – важный параметр. Поэтому сеть выбирает спальные районы. В райцентрах края населения меньше, но и конкуренция меньше. Может быть, успех будет”, – предполагает Константин Никитеев.

*Дискаунтеры появились в 60-х годах на Западе, в Россию этот вид торговли пришел поздно, в начале 2000-х. Главные особенности магазинов – ограниченный ассортимент (зачастую самые востребованные и необходимые продукты), небольшое число сотрудников, минимальная наценка. При этом дискаунтеры можно разделить на “жесткие” и “мягкие”. “Жесткие” – это, например, “Светофор”, “Маяк”, “Доброцен”, где нет акций, скидок и красивой раскладки на полках. “Мягкие” дискаунтеры – “Пятерочка”, “Магнит у дома”, “Монетка”, где регулярны скидки на разные группы товаров, есть собственные линейки продукции, однако цены в общей массе все равно ниже, чем в классических супермаркетах.

Модно или прибыльно?

Кроме “Пятерочки” и ее “Чижика” в формат дискаунтера “залетел” “Магнит”. Компания давно развивает магазины формата “у дома”, в 2020-м сеть стала открывать “мягкие” дискаунтеры “Моя цена”, где представлены недорогие товары под собственной торговой маркой. Весной 2023-го ретейлер запустил уже формат “жесткого” дискаунтера под брендом B1, или “Первый выбор”. Ассортимент этих дискаунтеров уже, чем у “Моей цены”, а товары собственной марки занимают более 50%.

Магазин “Чижик” / Фото: Валерия Горлова / 2gis.ru

Несколько лет назад новые форматы появились у “Ленты”: она открыла магазины “Супер” и “Мини”. А в 2021 году сеть в пилотном режиме запустила “жесткие” дискаунтеры “365+”. Два магазина заработали в Новосибирске, один – в Барнауле на ул. П.С. Кулагина, 44.

Однако проект не “выстрелил” и вскоре все дискаунтеры закрылись. Правда, уходить с этого рынка “Лента” не захотела: 17 октября 2023 года стало известно, что “Лента” выкупила сеть магазинов у дома “Монетка”. В Барнауле, по данным “2ГИС”, насчитывается 24 супермаркета этого бренда.

“Эта сделка дает нам возможность одномоментно получить более двух тысяч магазинов с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом. Это придаст новый импульс развитию группы, усиливая наши позиции в регионах и увеличивая рыночную долю на российском рынке продуктовой розницы”, – так покупку объяснил изданию НГС председатель совета директоров и основной владелец “Ленты” Алексей Мордашев.

Интересно, что в начале 2023 года сообщалось, что “Лента” вновь тестирует формат “жестких” дискаунтеров (по некоторым данным, он называется “Лента Эконом”). Будет ли теперь этот проект воплощен в жизнь, пока неизвестно. 

Режим “эконом”

Уход крупных сетей в мелкие (и дешевые) форматы стал следствием экономических процессов. В 2020-2021 годах развитие дискаунтеров стимулировала пандемия коронавируса, так как доходы покупателей резко упали. В 2022-м ситуация вновь обострилась на фоне политических событий. В связи с этим изменились и подходы россиян к приобретению продуктов.

“Покупатели стали реже совершать бездумные покупки, они ходят, выбирают, где подешевле, где есть скидки, эксклюзивный товар. Клиенты “перетекают” из магазина в магазин и уже редко приобретают продукты только в одном месте”, – отмечает Константин Никитеев.

Практически ушла в прошлое массовая закупка, когда барнаульцы в выходные выбирались в продуктовый гипермаркет и приобретали товары на несколько дней или даже недель. Сейчас барнаульцы предпочитают чаще ходить в магазин, покупая самое необходимое. В том числе в дискаунтерах.

“Доходы населения падают, расслоение растет, вымывание среднего класса в сторону “эконом” происходит все активнее. И люди начинают экономить на всем. Это происходит по всей стране. Однако Алтайский край как депрессивный регион – один из наиболее ярких показателей такого расслоения. По этой причине люди считают деньги и обращают внимание на дискаунтеры. Эта ниша растет ровно, потому что увеличивается аудитория этих магазинов в силу тех явлений, которые мы наблюдаем в экономике”, – объяснил amic.ru кандидат экономических наук, финансовый директор ООО “Арсал” Артем Поломошнов.

Без альтернатив

Экономия при покупке в дискаунтерах – это отнюдь не миф, отмечают эксперты. Зачастую там встречаются такие же товары, какие представлены в супермаркетах. Вот только цена намного ниже. Дело в том, что дискаунтеры могут “играть” стоимостью за счет очень узкой ассортиментной линейки. Но благодаря тому, что объемы закупаемого товара велики, производители дают сети огромную скидку.

“Дискаунтеры работают на обороте: у них очень маленькая маржинальность, но высокий товарный оборот по конкретной товарной группе. Когда высокий товарный оборот, на закупке существенный прогиб в цене”, – объясняет Артем Поломошнов.

Минимум внимания дискаунтеры уделяют расстановке товара. Зачастую продукция стоит в поддонах и коробках. Красивую выкладку тут не увидеть.

“Узкая номенклатура, экономная выгрузка на полки. Они сокращают постоянные расходы, снижают закупочные цены и не стремятся сделать большую наценку. Поэтому человек реально экономит: один продукт в дискаунтере и магазине стоит по-разному”, – отмечает Артем Поломошнов.

Он считает, что пока альтернативы и конкуренции дискаунтерам на рынке продуктового ретейла нет. Маркетплейсы, популярность которых ежегодно увеличивается, позволяют купить некоторые товары по тем же ценам (а иногда и ниже), чем в офлайн-магазинах. Но конкурировать с магазинами-складами они вряд ли смогут.

“Уже не секрет, что маркетплейсы берут примерно 30% комиссии с продавца, но при этом они не гарантируют ему, что он сможет продать товара на огромную сумму. Это не мотивирует продавца снижать цены. Онлайн-торговля удобна для клиента, но это не дискаунтер. Они в этом плане сильнее”, – говорит экономист.

Российские эксперты считают, что популярность дискаунтеров еще не достигла своего пика, а число новых брендов будет только расти. Не исключено, что даже региональные сети начнут запускать более дешевые форматы в надежде удержать покупателей.

горняк

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