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Врио главы Запорожья обещал “много интересного” на СВО после встречи с Путиным

редактор01 mins

По его словам, президент подтвердил, что Россия еще не развернула все свои мощности в рамках специальной военной операции

Фото: unsplash.com

Осенью в рамках специальной военной операции (СВО) будет “много интересного”. Об этом после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, сообщает РИА Новости.

По его словам, президент подтвердил, что Россия еще не развернула все свои мощности в рамках специальной военной операции. 

“Что могу сказать после разговора с президентом — внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: “Мы еще ничего не начинали”, — заявил Балицкий.

О встрече президента и врио главы региона стало известно в ночь на 23 августа. Балицкий рассказал Путину о планах развития регионе, а президент обещал поддержать программу развития Запорожской области.

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