Врио главы Запорожья обещал “много интересного” на СВО после встречи с Путиным
По его словам, президент подтвердил, что Россия еще не развернула все свои мощности в рамках специальной военной операции
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Осенью в рамках специальной военной операции (СВО) будет “много интересного”. Об этом после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, сообщает РИА Новости.
По его словам, президент подтвердил, что Россия еще не развернула все свои мощности в рамках специальной военной операции.
“Что могу сказать после разговора с президентом — внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: “Мы еще ничего не начинали”, — заявил Балицкий.
О встрече президента и врио главы региона стало известно в ночь на 23 августа. Балицкий рассказал Путину о планах развития регионе, а президент обещал поддержать программу развития Запорожской области.