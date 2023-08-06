Вроде бы похожа: бийчанка получила водительские права по чужому паспорту

5 месяцев лишения свободы условно получила бийчанка, которая более полугода ездила за рулем автомобиля по поддельному водительскому удостоверению. Если быть точнее – удостоверение было настоящим, выданным компетентным органами, вот только имя водителя в нем было совершенно другое.

Своих прав женщина лишились еще в начале 2022 года. При этом расставаться с автомобилем она не хотела. Поясняла это тем, что «болят ноги» и нужно возить на занятия ребенка.

Выход нашелся. Свой паспорт с вложенными в него водительскими правами у женщины забыла ее приятельница. Подруга присмотрелась к документам и поняла, что она похожа на женщину, чье фото было в оставленном удостоверении. Одна проблема – права были просрочены.

Бийчанка не растерялась. Пришла в МФЦ и по паспорту подруги подала заявление о замене водительского удостоверения. Как и требуется, приложила к нему все необходимые справки. В ведомстве выдали новые права. Уже потом выяснилось, что у сотрудников все-таки были сомнения, однако разницу во внешности заявительницы и женщины с фото списали на то, что она изменила цвет волос и прическу.

Примечательно, что подруга, чьими документами воспользовалась бийчанка, на 10 лет старше.

Неладное заподозрили сотрудники ГИБДД, остановившую женщину, которая к тому моменту уже около полугода ездила по поддельному удостоверению. По биометрическим данным удалось выяснить, что фактически удостоверением пользуется совершенно другой человек. Оказалось, что у водителя за плечами была не одна судимость, среди которыми помимо наказания в виде лишения свободы за такие преступления, как вовлечение в занятие проституцией и разбой, был и срок за хищение печатей и документов – правда, этот – условный.

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