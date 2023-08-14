ВС РФ нанесли удар по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

Как отметил Конашенков, безэкипажные катера ВСУ используют для террористических атак

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В ночь на 14 августа армия России нанесла групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает “Лента.ру”, об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Для удара использовалось высокоточное дальнобойное оружие морского базирования.

“Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены”, – добавил представитель военного ведомства.

Как отметил Конашенков, безэкипажные катера ВСУ используют для террористических атак. В их числе была попытка атаковать военную базу в Новороссийске в начале этого месяца.

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