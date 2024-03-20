реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ВС РФ очистили от остатков украинских войск Козинку в Белгородской области

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Общие потери врага под ударами авиации и артиллерии составили до 650 человек

ВС РФ очистили от остатков украинских войск Козинку в Белгородской области

Патроны / Фото: unsplash.com

Вооруженные силы РФ очистили от остатков украинских войск населенный пункт Козинка. Как сообщает РИА Новости, в Минобороны РФ сообщили, что сейчас войска продолжают мероприятия по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию России.

Общие потери врага под ударами авиации и артиллерии составили до 650 человек. Уничтожена и техника — ВСУ потеряли две РСЗО Vampire.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины в ходе атак на приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях за восемь суток составили свыше 3,5 тысяч человек.

новости горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Поступил не по-пацански. Никите Кологривому грозит арест на 15 суток

Поступил не по-пацански. Никите Кологривому грозит арест на 15…

Актера везут в отдел полиции в Новосибирске, сообщает Shot. Сериал…

Барнаульцев эвакуировали из аквапарка

Барнаульцев эвакуировали из аквапарка

Эвакуация прошла в рамках эксперимента, сообщает МЧС по Алтайскому краю.…

Восьмиклассники выпили водку перед уроком и потеряли сознание

Восьмиклассники выпили водку перед уроком и потеряли сознание

В Балашихе восьмиклассники выпили по три рюмки водки и потеряли…

Водитель школьного автобуса два года спаивал и насиловал детей в бане

Водитель школьного автобуса два года спаивал и насиловал детей…

В Карелии задержали водителя школьного автобуса, 67-летнего мужчину обвиняют в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp