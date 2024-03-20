ВС РФ очистили от остатков украинских войск Козинку в Белгородской области

Общие потери врага под ударами авиации и артиллерии составили до 650 человек

Патроны / Фото: unsplash.com

Вооруженные силы РФ очистили от остатков украинских войск населенный пункт Козинка. Как сообщает РИА Новости, в Минобороны РФ сообщили, что сейчас войска продолжают мероприятия по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию России.

Общие потери врага под ударами авиации и артиллерии составили до 650 человек. Уничтожена и техника — ВСУ потеряли две РСЗО Vampire.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины в ходе атак на приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях за восемь суток составили свыше 3,5 тысяч человек.

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