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ВС РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении

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Войска улучшили положение по переднему краю

ВС РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Войска России освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

“На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю”, – говорится в сводке.

Напомним, что накануне министр обороны РФ генерaл армии Сергей Шойгу доложил президенту России Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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