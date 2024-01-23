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«Всё чистенько и аккуратненько»: зачем директор барнаульского зоопарка сыплет кофе на дорожки

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Гололед заставляет барнаульцев придумывать новые способы борьбы с зимой

«Всё чистенько и аккуратненько»: зачем директор барнаульского зоопарка сыплет кофе на дорожки

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев удивил горожан способом борьбы с гололедом. На свою страничку во «ВКонтакте» он выложил видео, где посыпает дороги кофейным жмыхом. «Амик» спросил у Писарева, с чем связан выбор такого необычного метода:

— У нас в кофейнях жмых просто-напросто выбрасывается. А его за лето накапливается очень много, и его совершенно спокойно можно использовать при разумном хозяйствовании. Вот я и подумал: «А почему бы его не посушить, а затем не использовать повторно?» Это замечательное удобрение, которое улучшает структуру почвы. Когда кофейная гуща попадает в почву, то земля становится плодородной. Также из-за кофе солнечные лучи попадают на лед, он тает, и становится менее скользко. Я почитал в интернете и решил, что это можно использовать.

Для этих целей три кофейни, находящиеся на территории зоопарка, собирают жмых для посыпки асфальта. Посетители такую идею оценили, отметили, что кофе создает приятный аромат на улице.

— Это действительно очень хорошая идея, все к ней относятся позитивно. Главное, что грязь с кофе безвредная. Если вы песок с солью заносите в дом, то есть это рушится покрытие. Сейчас в подъезд заходишь, и там всё белое. Это от соли, конечно же, которая разъедает и подошвы, и всё прочее. Кофе же ничего не разъедает. Просто помыли, протерли обувь, всё чистенько, аккуратненько и всё. И ботинки не скользят, и обуви не наносится вред, — уточняет Писарев.

На днях в барнаульском зоопарке появились первые малыши. По ссылке можно посмотреть на милых козлят и смешных макак.

Взято Источник
23.01.2024

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