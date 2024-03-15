Все дела – сегодня: кто пришел на участки в Бийске в первый день выборов

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта

Несмотря на то, что впереди – три для голосования, многие решили не откладывать поход на избирательный участок на потом. Представители власти призывают к тому же.

Как только был открыт избирательный участок в гимназии №1, туда прибыл глава города Виктор Щигрев. Решение, за кого голосовать, он принял заранее, поэтому проголосовал быстро, без проволочек.

– Это самый важный день для меня в этом году, – говорит Виктор Андреевич. – Сегодня я сделал выбор за будущее нашей страны, Алтайского края и нашего любимого города. Приглашаю всех граждан принять участие на выборах президента и проявить свою гражданскую позицию, активность. Сделать выбор будущего нашей страны.

Виктор Щигрев. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”Сергей Ларейкин. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Первый час для голосования выбрал и Сергей Ларейкин, председатель Думы Бийска.

– Не надо откладывать все «на потом», это – самое главное, – пояснил он. – Как говорится, сделал дело – гуляй смело.

На участках – все спокойно. В первой половине дня на участки в основном шли пенсионеры. Председатели УИКов поясняют это тем, что люди среднего возраста в это время на работе, и на участки пойдут ближе к вечеру.

– В этом году выборы выпадают на Масленицу. Хочется праздник провести с семьей, поэтому удобнее все дела решить в рабочий день – заехать на участок, сделать свой выбор, – говорит Андрей Абрамов, депутат АКЗС, голосующий на участке в школе №34. – Видно, что многие думают так же. Люди уже в пятницу активно идут на голосование. Выборы президента – самые важные для россиян, традиционно на них – самая высокая явка. Все понимают, что от выбора, сделанного в эти дни, зависит, каким будет наше будущее.

Андрей Абрамов Фото: Сергей Кулыгин, “БР”Выборы 2024. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

На участках работают наблюдатели, правоохранители. Первый день выборов проходит спокойно, без происшествий. Бийчане уже привыкли, что на участках их бюллетень примет «умная урна» – КОИБ. Многие даже здороваются с ними.

– Очень добрая «машинка», – говорит Анна Викторовна, – когда они появились, думала, на один раз поставят – и все, больше не увидим. А нет, каждые выборы ставят. Прям как в фильмах про будущее.

Выборы 2024. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Школьники, у которых из-за выборов появился лишний «выходной», тоже рады, что избирательные участки открылись в образовательных учреждениях. Однако это не значит, что ученики сегодня предоставлены сами себе – для них организовали экскурсии и мастер-классы.

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Взято отсюда