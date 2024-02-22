Все для людей: в Алтайском крае соцфонд будет работать последнюю субботу месяца

Первая рабочая суббота будет в марте

График приема отделений социального фонда расширяется по всей России. Уже с марта офисы фонда, помимо основного обслуживания по будням, будут принимать посетителей в дополнительный день. Так, каждую последнюю субботу месяца граждане и организации смогут получить весь перечень услуг фонда, сообщают здесь.

Уже известно, что первым дополнительным днем приема станет 30 марта, именно это число выпадает на последнюю субботу. В зависимости от графика обслуживания регионального отделения, прием посетителей будет осуществляться с 8 до 14 часов или с 9 до 15 часов.

– Небольшие клиентские офисы в удаленных районах и сельской местности, где прием обеспечивают один-два специалиста, в дополнительный день будут работать по сокращенному графику: с 8 до 11 часов или с 9 до 12 часов, – поясняют на сайте социального фонда.

Новый график будет особенно удобен работающим россиянам, поскольку они смогут обратиться за услугами в выходной день.

Информация о режиме работы фонда с учетом дополнительного дня в ближайшее время появится во всех клиентских службах. Запись на прием в дополнительный день также будет открыта через электронный сервис Соцфонда. Уточнить актуальное расписание работы ближайшей клиентской службы с учетом всех изменений всегда можно по телефону контакт-центра 8-800-1-00000-1 (звонок бесплатный из любого региона России).

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Взято отсюда