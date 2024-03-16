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«Всё, хана»: беспилотники атаковали два завода в Самарской области

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На предприятиях начались пожары

16 марта 2024, 12:43109Написать комментарий

«Всё, хана»: беспилотники атаковали два завода в Самарской области

Беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Как рассказал РИА Новости губернатор региона Дмитрий Азаров, в результате атаки возник пожар на установке по переработке нефтепродуктов.

Как уточняет телеграм-канал Baza, первый дрон атаковал территорию НПЗ в Сызрани. Там начался пожар. Площадь составляет 500 квадратных метров. На месте работают оперативные службы.

Одновременно с этим БПЛА прилетел и в Новокуйбышевский НПЗ. Там пожар удалось устранить через полчаса.

Один из очевидцев, снявший происшествие на видео (вероятно, сотрудник предприятия), описывает ситуацию двумя словами: «Всё, хана».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Пул N3 / T.me

По словам главы региона, пострадавших в результате атаки нет.

Обо всём, что сейчас происходит в Самарской области рассказывают наши коллеги из издания 63.RU в онлайн-трансляции.

Взято Источник
16.03.2024

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