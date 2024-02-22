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Ведущая праздников в Горняке

Все желающие могут поздравить с Днём защитника Отечества тех, кто сейчас на передовой

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Все желающие могут поздравить с Днём защитника Отечества тех, кто сейчас на передовой

Поможет в этом Алтайский государственный краеведческий музей.

Сегодня тут запускают акцию «Поздравь бойца СВО». Правила её просты: нужно оставить в музее открытку с посланием, пожеланием или просто добрыми словами в адрес военнослужащих. Открытки соберут и передадут в благотворительный фонд помощи участникам СВО «За добро». А оттуда вместе с гуманитарным грузом отправят на линию боевого соприкосновения. Присоединиться к акции можно до конца этой недели. Адрес музея: г. Барнаул, пр. Красноармейский, 28.

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

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