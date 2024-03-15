Все жители села Сростки получили возможность подключиться к газу

Сегодня, 15 марта, в Сростках торжественно запустили газопровод. Все жители села, а это почти 1400 домовладений, получили возможность подключить свои дома к газу по программе социальной догазификации, объявленной президентом России бессрочной.

Программа в селе реализовывалась в два этапа. В 2023 году здесь был запущен распределительный газопровод протяженностью более 20 километров. Объект был реализован по краевой программе, на его строительство из краевого бюджета направили почти 80 миллиона рублей. Параллельно для обеспечения уже 100% технической возможности догазификации села с июля 2022 года ООО «Газпром газораспределение Барнаул» строил второй крупный объект, который и запустили сегодня.

«Сростки для Алтайского края – это село особое. В этом году в год юбилея Василия Макаровича Шукшина будет много культурных событий. Но мы не должны забывать и о текущей жизни, надо идти в ногу со временем. Мы все понимаем: газ – это выгодно, экологично, удобно», – отметил Виктор Томенко.

176 домовладений в Сростках уже подключились к газу, еще более 500 жителей также уже подали заявки.

Для отдельных категорий жителей края действуют льготы: предоставляется компенсация до 100 тысяч рублей потраченных средств на подведение газа непосредственно к дому. Хозяева около 1500 домовладений в крае уже воспользовались этим правом, возместили свои затраты. На эти цели из краевого бюджета было выделено более 100 млн. рублей.

Как рассказал гендиректор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко, с 2021 года компания ведет строительство газовых сетей. За это время построено почти 920 км газопроводов, из которых 660 км — в прошлом году. Сегодня завершено строительство сетей в 21 населенном пункте, создана техническая возможность подключения 48,5 тысяч домовладений. Всего на сегодня около 56 тысяч домовладений в регионе могут быть подключены к газу. Работы продолжаются, до конца 2024 года еще 8 тысяч будут обеспечены такой возможностью.

«Также продолжается и газификация края. В ближайшие годы газ придет в населенные пункты, в которых его раньше не было — в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском районах. Также движемся в сторону Бийска: Косихинского, Зонального, Целинного и Алтайского районов. В населенные пункты этих районов скоро придет газ. Большие планы и по крупным газопроводам и на Славгород, и на Рубцовск. С учетом отводов — это почти 1000 километров газопроводов. Большая работа. Следующий этап», – подчеркнул Виктор Томенко.

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