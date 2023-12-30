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Все на лед: В Бийске открыли самый большой каток в городе

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Все на лед: В Бийске открыли самый большой каток в городе

Стадион первой школы уже второй год становится площадкой для массового катания на коньках

Ледовая площадка под открытым небом, как и в прошлом году, разместилась на стадионе первой школы. Открытие прошло в традициях русских забав: с медведями, баранками, горячим чаем и весельем. Гостей приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, приехавшие на праздник в санях в упряжке. Территорию украсила новогодняя ель, новая гирлянда, на центральной стене школы представили лазерное шоу. 

Открытие катка на стадионе первой школы Фото: Сергей Кулыгин Открытие катка на стадионе первой школы Фото: Сергей Кулыгин Открытие катка на стадионе первой школы Фото: Сергей Кулыгин

Школьный стадион уже второй год становится площадкой для массового катания на коньках. На этот раз рядом со стадионом для гостей организован прокат. На открытие пришли жители 23-го микрорайона целыми семьями. Для них на льду выступали фигуристы. Все желающие смогли поучаствовать в конкурсах, играх, сфотографироваться с наряженной елкой. Кстати, игрушки на нее попали прямиком с городского конкурса «Лучшая новогодняя елочная игрушка». 

Открытие катка на стадионе первой школы Фото: Сергей Кулыгин Открытие катка на стадионе первой школы Фото: Сергей Кулыгин Открытие катка на стадионе первой школы Фото: Сергей Кулыгин

Зарядиться горожанам волшебным праздничным настроением помогла слаженная работа организаторов проекта. Для этого в школе работал целый новогодний отряд. А вот погода преподносила немало сюрпризов. 

«В этом году пришлось изрядно потрудиться. Так снег для бортиков собирали по всей округе. Но мы справились со всеми испытаниями. Уверена, горожанам здесь будет весело и комфортно», – отметила одна из инициаторов проекта, депутат Думы Бийска по избирательному округу №5  Олеся Тырышкина. 

Ее коллега по депутатскому корпусу Евгений Тиуков добавил, что в этом году каток украсила новая гирлянда. Также установлено видеонаблюдение, чтобы в случае каких-либо инцидентов можно было просмотреть запись. 

Как отметил глава города Виктор Щигрев, открытие подобных площадок дело важное и нужное. А когда жители и депутаты на округе работают совместно, добавил он, то и дело ладится.  

 «В этом году со снегом в городе неважно. Поэтому приоритет отдали каткам, ледовым фигурам. Приобрели несколько деревянных горок. В планах покупка нового светового оборудования». 

Каток будет работать ежедневно и абсолютно бесплатно. Сотни бийчан смогут с пользой для здоровья провести здесь свободное время. 

Открытие катка на стадионе первой школы Фото: Сергей Кулыгин Открытие катка на стадионе первой школы Фото: Сергей Кулыгин

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Взято отсюда

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