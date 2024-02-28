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Все о цветах: в Барнауле откроется новый весенний выставочный проект

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Все о цветах: в Барнауле откроется новый весенний выставочный проект

7 марта в Алтайском краеведческом музее откроется новый весенний выставочный проект «ПРО ЦВЕТЫ».

В его рамках представят редкие книги и альбомы с изображениями цветов и растений, выполненные в ходе экспедиций известных ученых-путешественников. Посетителям покажут карманные часы, украшенные цветочными мотивами, изысканные предметы столового убранства, китайские фарфоровые вазы. Помимо этого будут демонстрироваться работы Инны Зуевой – автора проекта Творческая мастерская «Первоцвет».

В музее отмечают, что в течение года здесь будут последовательно сменяться времена года, а художественное оформление позволит посетителям ощутить себя в «городском саду». Сезон откроет весенняя выставка.

Также всех любителей цветов ждут интересные встречи со специалистами в области декоративного цветоводства, мастер-классы по изготовлению цветов из фоамирана, рисованию цветов акварельными красками, созданию композиций из холодного фарфора.

Выставка будет работать до 19 мая.

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Взято отсюда.

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