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«Всё перекрыто, тела до сих пор не убрали». Показываем, как выглядит центр Белгорода после обстрела

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В результате атаки погибли 14 человек, в том числе трое детей

«Всё перекрыто, тела до сих пор не убрали». Показываем, как выглядит центр Белгорода после обстрела

В субботу, 30 декабря, под обстрелом Вооруженных сил Украины оказался Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По уточненным данным МЧС, погибли 14 человек, в том числе трое детей. Еще 108 человек, включая 15 несовершеннолетних, пострадали. Сейчас ситуация в городе стабилизировалась, на месте работают экстренные службы.

Корреспондент MSK1.RU Артем Овчинников находился в Белгороде во время обстрела. Показываем, как выглядит центр города после массовой атаки.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяСейчас центр города перекрыт патрулями ДПС

Под обстрел попали многие здания, в том числе универмаг «Белгород» и Парк Победы. Пострадали общественный транспорт и автомобили.

— Тут очень жутко. В центре разрушений много, буквально в каждое здание прилетел осколок — где-то частично выбиты стёкла, где-то обвалились куски фасада. Всё перекрыто, но трупы до сих пор не убрали, — передает корреспондент MSK1.RU с места событий.

«Всё перекрыто, тела до сих пор не убрали». Показываем, как выглядит центр Белгорода после обстрела

«Всё перекрыто, тела до сих пор не убрали». Показываем, как выглядит центр Белгорода после обстрела

Еще не всех погибших при обстреле удалось увезти в морги. Возле ювелирного магазина «Сапфир», расположенного на улице 50-летия Белгородской области, продолжает лежать тело убитой женщины.

— Владелица магазина при мне выходила и спрашивала у спецслужб, почему до сих пор не убрали труп женщины. Там сейчас всё перекрыто, она лежит в арке между домами, — сообщает корреспондент MSK1.RU.

«Всё перекрыто, тела до сих пор не убрали». Показываем, как выглядит центр Белгорода после обстрела

Еще чуть-чуть и видео загрузится

После случившегося, как объяснила Юлия, она отправилась домой. Дом, в котором она живет, находится недалеко от эпицентра трагедии.

— Я шла по улице, и сверху сыпались обломки. Когда я пришла к своему дому, на улице стояли другие жильцы — кто-то с животными, кто-то с семьями выбежал. Многие после этого решили уехать к родственникам подальше от всего, — поделилась женщина.

— Регламент действий есть, подвалы и укрытия есть. Но в моем доме, например, чтобы спуститься в подвал нужно звонить в РЭУ, чтобы его открыли. Люди прибежали туда и не могли попасть, — заявила Юлия.

Мы следим за ситуацией.

Ранее мы публиковали первые кадры с места трагедии. Также наш корреспондент в прямом эфире показывал, что происходит сейчас в центре Белгорода, по которому сегодня ударили ВСУ

Взято Источник
31.12.2023

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