В результате атаки погибли 14 человек, в том числе трое детей

В субботу, 30 декабря, под обстрелом Вооруженных сил Украины оказался Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По уточненным данным МЧС, погибли 14 человек, в том числе трое детей. Еще 108 человек, включая 15 несовершеннолетних, пострадали. Сейчас ситуация в городе стабилизировалась, на месте работают экстренные службы.

Корреспондент MSK1.RU Артем Овчинников находился в Белгороде во время обстрела. Показываем, как выглядит центр города после массовой атаки.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяСейчас центр города перекрыт патрулями ДПС

Под обстрел попали многие здания, в том числе универмаг «Белгород» и Парк Победы. Пострадали общественный транспорт и автомобили.

— Тут очень жутко. В центре разрушений много, буквально в каждое здание прилетел осколок — где-то частично выбиты стёкла, где-то обвалились куски фасада. Всё перекрыто, но трупы до сих пор не убрали, — передает корреспондент MSK1.RU с места событий.

Еще не всех погибших при обстреле удалось увезти в морги. Возле ювелирного магазина «Сапфир», расположенного на улице 50-летия Белгородской области, продолжает лежать тело убитой женщины.

— Владелица магазина при мне выходила и спрашивала у спецслужб, почему до сих пор не убрали труп женщины. Там сейчас всё перекрыто, она лежит в арке между домами, — сообщает корреспондент MSK1.RU.

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После случившегося, как объяснила Юлия, она отправилась домой. Дом, в котором она живет, находится недалеко от эпицентра трагедии.

— Я шла по улице, и сверху сыпались обломки. Когда я пришла к своему дому, на улице стояли другие жильцы — кто-то с животными, кто-то с семьями выбежал. Многие после этого решили уехать к родственникам подальше от всего, — поделилась женщина.

— Регламент действий есть, подвалы и укрытия есть. Но в моем доме, например, чтобы спуститься в подвал нужно звонить в РЭУ, чтобы его открыли. Люди прибежали туда и не могли попасть, — заявила Юлия.

Мы следим за ситуацией.

Ранее мы публиковали первые кадры с места трагедии. Также наш корреспондент в прямом эфире показывал, что происходит сейчас в центре Белгорода, по которому сегодня ударили ВСУ

Взято Источник

31.12.2023