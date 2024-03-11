Побег от жизни в «муравейнике» привел к идиллии дачного поселка

11 марта 2024, 11:0050Написать комментарий

Свой домик на Кубани стал одним из трендов для россиян за последнее время. Сюда переезжают со всех концов страны. С января по ноябрь 2023 года Краснодарский край занял второе место среди регионов страны по объему ввода жилья. Причем из шести миллионов квадратных метров, введенных в эксплуатацию, более половины составили индивидуальные жилые дома.

А компания «Жилфонд» провела исследование, в котором говорится, что по всей стране загородные дома перестали быть сезонными объектами, теперь они пользуются спросом как летом, так и зимой. Люди всё чаще ищут уединения на своем собственном участке, сбегая из «муравейников».

Но что означает жизнь в коттедже? Сколько сил нужно потратить на его благоустройство, в какую цену может обойтись своя земля и кому в принципе может подойти такой формат? Семейная пара сравнительно недавно закончила ремонт такого домика в Краснодаре и рассказала нашим коллегам из 93.RU, каких усилий и нервов это стоило.

Новая жизнь

Максим и Яна переехали в Краснодар в 2017 году из Волгограда. Тогда в самом разгаре был бум миграции на юг страны. Паре очень повезло с первым выбором недвижимости — удалось приобрести квартиру в новостройке, которая на тот момент была еще на стадии котлована. К счастью, в долгострой она не превратилась, наоборот — жилой комплекс, расположенный около поселков Краснодарский и Российский, быстро разросся и стал красивым и ухоженным.

Поскольку Яна работает в банковской сфере и умеет беречь каждую копейку, а Максим — с юности занимается внутренней отделкой помещений, ремонт для них — дело быстрое и практичное. Довольно скоро их двухкомнатная квартира стала очаровательным и уютным «гнездышком», хотя изначально сомнений было много.

— Все считали, что это абсолютно гиблое место, — описывает Яна свой район. — Дороги туда даже не существовало, мы приехали через месиво из грязи. Из трех домов нашего двора готовы были два с половиной, причем наш еще даже до первого этажа не дорос. Почему в итоге согласились вложиться? Во-первых, цена, во-вторых — просто интуиция. Конечно, мы изучили застройщика вдоль и поперек, но это всё равно был огромный риск.

В итоге дома успешно сдали раньше срока. Долгое время Максим и Яна наслаждались тихой атмосферой двора и окрестностей. У пары на тот момент были две маленьких собаки, так что прогулки по еще пустым полям приносили большое наслаждение. На тропинках тогда еще встречались даже зайцы и ежики. Но в конце концов цивилизация дошла до района — количество многоэтажек сильно увеличилось, жилье быстро распродали, так что тихое спокойствие пригорода превратилось в настоящий городской котел.

— Приехало много людей — и громких, и пьющих. Так что гулять с собаками было уже трудно, из местного парка стали выгонять. Но с какого-то момента мы стали часто приезжать на дачу хороших знакомых в Архипо-Осиповке. И моим питомцам там так нравилось. По ночам — тишина и только шакалы где-то вдалеке воют. Никаких шумных детей сверху, никто за окном не горланит. И я поняла, что хочу снова почувствовать такое уединение, — поделилась новоприбывшая краснодарка.

Побег из цивилизации

После вялотекущего поиска своей уютной дачи через знакомых в конце 2021 года пара нашла подходящий вариант всего в 10 минут езды от дома — ближе к поселку Российскому. 300 квадратных метров, два этажа. На тот момент имелись лишь 10–15 домов, возведенных в поле, причем большинство уже были раскуплены. Наведя справки о застройщике у московских друзей, Яна решила снова испытать удачу. Добираться снова пришлось через грязь после декабрьских дождей.

— Забора даже не было. Мы заходим внутрь дома и я понимаю, что хочу здесь жить. Риелтор уговаривала меня посмотреть другие, но это была любовь с первого взгляда. С продажи квартиры нам удалось приобрести этот участок. Ведь тут еще ничего не было — ни газа, ни другой инфраструктуры. Сейчас этот дом стоит в четыре раза дороже, чем когда мы его брали. Кроме того, цены на квартиры тогда очень сильно подскочили — мы продали свою за четыре дня, — рассказала Яна.

На тот момент у пары уже была куплена еще одна неотремонтированная квартира в многоэтажке неподалеку. Туда свезли все вещи, а сами на полгода расположились у знакомых, которые были в отъезде. Так что ютиться в еще неготовом, неотапливаемом доме, где не было ничего, даже полов и лестницы на второй этаж, не пришлось. Всё это время в доме шел активный ремонт, своими силами, без участия приглашенных специалистов.

— Первым делом завезли землю, начали высаживать растения, хотя в доме даже ремонт еще не начался. Поначалу было тяжело. За каждой мелочью, даже за хлебом, приходилось ездить, поскольку доставка сюда была практически невозможна — у нас даже официального адреса почти год не было. Если бы у нас были маленькие дети, например, это стало бы огромным препятствием, но мы уже прописались в соседней квартире. Такие условия — только для взрослых людей, не обремененных малышней или детьми-студентами, — считает хозяйка дома.

Долгое время в доме было только электрическое отопление, которое стоит больших денег. Однако застройщик давал компенсацию в пять тысяч рублей, что составляло почти половину платы в случае Максима и Яны, которые старались экономить. Газ появился только осенью, хотя и согласно срокам. В первый день официального заезда в доме уже был минимальный набор для проживания: ванная, унитаз, душ, зеркало и розетки. Полы застелены картоном.

— Мы могли бы и дальше жить на съемной квартире, но домой хотелось безумно. Мы готовили на улице, на переносной плитке. Ели на импровизированном столике, мыли посуду из шланга. Питались тем, что можно приготовить на скорую руку. Это было 1 мая. Жизнь наладилась, когда привезли посудомоечную и стиральную машинки. Кухонный гарнитур появился только через три месяца, — добавила женщина.

Деньги на землю

К началу лета пара уже собрала мебель. Не было потолка, дверей, но уже царила чистота. Лишь к Новому году дом был полностью готов, причем усилиями только двух человек, без наемной бригады. Таким образом, основные работы завершили за год, сейчас пара время от времени докупает что-то по мелочи, но этим летом планирует всерьез заняться дорожкой вокруг дома, положив плитку. Новым хозяевам невероятно повезло приобрести всю необходимую фурнитуру и технику до того, как Россию покинули множество компаний и грянули санкции.

— После того, как в январе 2022 года все документы по дому были оформлены, мы «обморочно» начали скупать всё необходимое внутрь. Проект интерьера в стиле «сканди» сами составляли, брали только то, что было крайне нужно. Каждые выходные ездили по магазинам, нам постоянно что-то доставляли. Удалось приобрести всё за месяц. Сейчас такого уже не найти в доступном варианте или оно стоит немыслимых денег, — подчеркнула Яна.

Несмотря на то, что квартиру удалось продать по очень высокой стоимости, покупка и благоустройство дома обошлись довольно дорого.

— Я сначала вела учет. Бросила, когда подошло к 900 тысячам рублей. То есть, в итоге вышло значительно больше 1 миллиона рублей. И это с учетом того, что всё делали сами. Только на сад ушло около 150 тысяч рублей, хотя там ничего особенного — земля, растения. Плюс беседка в 200 тысяч рублей обошлась. Конечно, мы брали всё качественное — мебель, технику. В этом плане мы не скупились и не следовали мысли «на что денег хватит», — отметила Яна.

По ее мнению, покупать отдельный дом следует только при наличии очень крупной суммы денег. Соседская пара с детьми, проживающая на той же улице, не рассчитала с финансами и теперь живет в полуголом помещении с пустым двором. Впрочем, остальные местные жильцы имеют серьезный достаток, так что ни для кого из них ремонт не стал проблемой. Стереотип «дом — для зажиточных» кажется вполне оправданным. Хотя многие сомневаются, что на такой небольшой площади можно проживать с удобством.

— Меня на работе все спрашивают — как вы там всё уместили на трех сотках? Вы ходите бочком, протискиваясь между вещами? У нас куча свободного пространства, большой зал, просторные коридоры, даже машина помещается на участке. На первом этаже — три комнаты с кухней и ванной, на втором — одна и огромный чулан. Во дворе — беседка, место для шезлонгов, парковка и сад. Просто надо грамотно всё планировать, — считает владелица участка.

Свое, родное

Землю вокруг дома Яна благоустроила с душой. Новая земля, красивый газон, множество роз и растения, дающие яблоки, малину, вишню, персики, сливы и другое. Всё это далось далеко не сразу и путем серьезных ошибок. Учиться пришлось по Ютубу, на собственном опыте. Хозяйка потратила много часов на просмотр обучающих видео.

— Я не хотела пахать здесь с утра до вечера, устраивать грядки. Мы стали одними из первых, кто разбил цветочный сад. Сейчас большую часть времени съедают розы. Это красиво, но затратно. Некоторые из них плетистые. Это значит, что их нужно обрезать, опрыскивать. У меня 23 куста роз, самых лучших — немецкие, французские. Летом примерно к пяти утра я просыпаюсь, чтобы поухаживать за цветами, попить кофе и насладиться утром. Я встаю на час раньше только из-за сада, — призналась Яна.

Газон тоже требует ухода. Здесь, на юге, его приходится стричь два раза в неделю, поскольку растет очень быстро. Яна уже сменила одну газонокосилку, поскольку первая не справлялась с такими темпами. Перед тем как дойти до установки автополива, пара носила ведра. Яна шутит, что уже вполне способна брать оплату за уход за чужим элитным садом, поскольку знает все нюансы.

Она подчеркивает, что благоустройство своего сада было бы менее затратным, если бы не много совершенных ошибок. Будучи обычной жительницей города, ей пришлось учиться всему с нуля. Сначала она скупала всё, что видит, не разбираясь, сажая везде. «Вкус» пришел лишь со временем. Сейчас все розы — в одной спокойной цветовой гамме, а плодоносящие растения уютно расположены вдоль забора. Первые же яблоки стали настолько огромными, что еле помещались в руке.

Изюминкой сада стала елочка, которой еще предстоит вырасти. Впрочем, растет всё очень быстро — южное солнце, хорошая земля и бережный уход дают свои плюсы. На предстоящий сезон Яна потратила порядка шести тысяч рублей — это средства от паразитов и разные инструменты. Она признается, что сейчас ей «для полного счастья» не хватает только бассейна — на имеющейся территории вместить некуда, хотя один миллион рублей готова потратить на покупку.

Вы кто такие?

По словам Яны, живут здесь люди с серьезным достатком, в возрасте от 32 до 45 лет. Многие из них успешные, имеют свой бизнес. Подозрительных личностей здесь нет и все уже друг друга знают. В соседском чате — сплошь идиллия, без скандалов. Кто-то предлагает отдать детские вещи, кто-то сообщает о потерявшемся коте.

За всё время лишь раз один из домов устроил громкую ночную вечеринку, но на следующее утро хозяева извинялись перед всеми за «юбилей родственника». До вызова полиции не доходило ни разу. Конечно, летом многие включают музыку на улице, но в 10 вечера — отбой. Царит атмосфера дачного поселка.

Инфраструктура пока далека от идеала. Асфальт в самом поселке здесь скорее всего не проложат никогда, поскольку для этого нужна ливневка. Поэтому соседи договорились о покупке гравия для дороги, когда здесь закончат ездить грузовики — район всё еще расширяется. Прямо за забором Яны и Максима в 10 метрах строится продуктовый магазин.

Неподалеку школа, возводится поликлиника. Хорошая дорога прямо сейчас строится неподалеку. Скоро появится свой шлагбаум, поскольку место не «транзитное». На путь до центра у Яны на личном автомобиле уходит час утром и полтора — вечером.

Погода здесь не приносит неудобств. После дождей не остается луж, а ураганы пережидаются без инцидентов. В каменном доме летом прохладно даже без сплит-систем, а зимой — тепло. На ночь Яна и Максим открывают окна для проветривания, спят под пледами. Опасения, что кто-то залезет, нет — система безопасности из камер и сирены, а также три собаки защищают от возможных посягательств.

Чего это стоило?

— С новым домом у нас заметно поменялся образ жизни. Мы телевизор практически перестали смотреть — на нашем участке есть свой дворик, куда мы выходим каждый вечер и отдыхаем там, слушая музыку и греясь у камина. Утром — гуляю по участку босиком и ухаживаю за цветами. А еще благодаря покупке дома мы смогли взять себе еще одну собаку и кошку, которым нужно много пространства, — радуется хозяйка.

Яна резюмирует, что владелец участка должен любить порядок, быть активным, иметь хороший достаток. Дополнительной опцией можно засчитать «рукастость» и необремененность детьми, если дом был куплен на ранней стадии. Частный дом — не для ленивых, а для тех, кто по-настоящему влюблен в такую жизнь. Хозяйка советует всем, кто мечтает о подобном, в первую очередь задуматься о деньгах.

— Главное — рассчитать здраво свои финансовые возможности. А еще нужно большое желание жить в красоте, чтобы потом не мучаться с неухоженным участком. Проект ландшафтного дизайна для моего участка стоил 100 тысяч рублей, кстати. Я в итоге сама всё сделала. Если есть деньги — можно не мучиться самому и заказать услуги специалистов. Но несомненно, такая перемена — не для всех, — заключила Яна.

Взято Источник

11.03.2024