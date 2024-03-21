В Алтайском крае к 29 марта местами потеплеет до +17 градусов

Сосульки / Фото: unsplash.com/ Ása Steinarsdóttir

Мощных снегопадов в Алтайском крае до конца марта не предвидится, а температура воздуха с каждым днем постепенно будет нарастать и уже к 29-30 числам воздух местами прогреется до +17 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

“Алтайский край до конца недели будет находиться под влиянием гребня антициклона, поэтому осадки если и пойдут, то совсем небольшие. При этом днем ожидается усиление ветра до 7-11 м/с, в предгорьях возможны порывы до 15-17 м/с. Самая холодная ночь выдастся 22 марта: столбики термометров покажут от -7 до -12°С, по северу местами до -17°С. Но уже днем температура будет колебаться от -3 до +4°С”, – уточнила синоптик.

Ночью 23 марта станет еще на пару градусов теплее, а днем уже на всей территории Алтайского края температуры будут положительными: от +1 до +6. Ночью 24 марта ожидается от -3 до -8°С, местами -9…-14°С, днем +1…+6°С, в предгорьях до +11°С.

“Ночью 25 и днем 26 марта в регионе ожидается усиление ветра: порывы до 10-15 м/с, в предгорьях – до 20 м/с. При этом температура продолжит нарастать. Ночью она будет колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных отметок. А днем в понедельник будет уже от +3 до +8°С, местами до +13. В предгорьях 29-30 числа воздух прогреется до +17°С”, – рассказала Людмила Сырых.

Однако говорить о том, что весна окончательно вступила в свои права, преждевременно. Как ранее рассказал заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер, апрель начнется в Алтайском крае с серьезного похолодания. Ночные температуры могут достигать -17 градусов, днем столбики термометров тоже будут показывать ниже нуля.

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