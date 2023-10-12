Все только начинается: Израиль получил страшный ультиматум

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Палестинские нападающие заявили о том, что их нападение на Израиль не было серьезным, и что «настоящие» атаки только впереди. Пишут «Русские Онлайн».



Обращение сделал один из членов движения Абу Убайда. Он пригрозил оппоненту мощными атаками, которые будут намного сильнее тех, что уже были. Он не стал вдаваться в подробности, раскрывать каик-то конкретных планов, однако заявил, что у ХАМАС есть основные боевые силы, которые, пока, не были задействованы.



Убайда напрямую отправил послание недругу, заявив, что еще не произошло прямого нападения, которое будет скоро. Это только своеобразная разминка. Выступил и второй представитель ХАМАС, который подтвердил, что это только начало. Али Барака уточнил, что на Израиль готовилось нападение силами 2 000 солдат. Однако сектор Газа занимает более 40 000 вооруженных повстанцев.



ХАМАС предпочитает действовать группами. Это дает возможность нападать на отдельные израильские цели. Например, несколько таких групп уже прорвали блокаду на юге страны. Для проникновения к населенным пунктам и интересующим их объектам, они используют автотранспорт и парапланы. До высадки воздушно-десантных войск ХАМАС использует минометные атаки, чтобы расчистить для них территорию и сделать приземление безопасным.



СМИ Израиля подтверждают информацию, озвученную ХАМАС. Высадка действительно была, в интернете уже есть видео с парящими над зданиями военными.



Представитель ХАМАСа Муса Абу Марзук не отрицает открытость политической партии к диалогу.



Стоит отметить, что Моссад 7 октября показал свою полную неосведомленность, и боевики ХАМАС смогли застать разведку врасплох. Они взломали «Железный купол» и смогли уничтожить израильские танки «Меркава». Выходит, что и данный вид вооружения больше разрекламирован, чем действительно неуязвим. По некоторым данным, уничтожить танк удалось при помощи ручной гранаты.



Израиль не теряет времени, население срочно эвакуируется из опасных районов. В основном, это юг страны и приграничные с сектором Газа территории. Объявлен набор резервистов. Некоторые СМИ пишут о том, что на самом деле ЦАХАЛ не готов к крупномасштабной операции, нет элементарного вооружения и достаточных физических сил. Из-за этого Израиль обратился к США с просьбой предоставить военную помощь. Американцы ответили согласием. К берегам Израиля в срочном порядке выдвинулся авианосец Gerald R. Ford.



Всего ХАМАС выпустили более 4 500 ракет. Если это только начало, Израилю стоит приготовиться к серьезным и массированным атакам.



Фото: scmp.com

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Автор: vizitka01

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