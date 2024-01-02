В результате происшествия уничтожена улица

В Острогожском районе Воронежской области упал боеприпас. Видео очевидцев, снявших последствия ЧП, публикует телеграм-канал «Воронеж VRN».

По словам автора видео, повреждена целая улица.

— Всё тут сгорело, разнесло, — комментирует очевидец.

В результате происшествия в земле образовалась воронка, оказались уничтожены несколько домов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев у себя в телеграм-канале сообщил, что в Острогожском районе произошел «аварийный сход нашего боеприпаса».

— Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа, — написал Гусев.

Жителей нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения. После того как специальные ведомства закончат работать на месте происшествия, начнут оценивать ущерб. Губернатор Воронежской области пообещал, что тем, кто остался без дома, построят новый.

— Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие, — отметил Гусев.

В Минобороны добавили, что ЧП произошло во время полета военного самолета.

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02.01.2024