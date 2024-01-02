Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

«‎Всё тут сгорело, разнесло»: на село в Воронежской области упал боеприпас

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В результате происшествия уничтожена улица

«‎Всё тут сгорело, разнесло»: на село в Воронежской области упал боеприпас

В Острогожском районе Воронежской области упал боеприпас. Видео очевидцев, снявших последствия ЧП, публикует телеграм-канал «Воронеж VRN».

По словам автора видео, повреждена целая улица.

— Всё тут сгорело, разнесло, — комментирует очевидец.

В результате происшествия в земле образовалась воронка, оказались уничтожены несколько домов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев у себя в телеграм-канале сообщил, что в Острогожском районе произошел «аварийный сход нашего боеприпаса».

— Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа, — написал Гусев.

Жителей нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения. После того как специальные ведомства закончат работать на месте происшествия, начнут оценивать ущерб. Губернатор Воронежской области пообещал, что тем, кто остался без дома, построят новый.

— Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие, — отметил Гусев.

В Минобороны добавили, что ЧП произошло во время полета военного самолета.

Взято Источник
02.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Рейды по профилактике пожарной безопасности продолжаются в Барнауле

02.01.2024

 Новости Алтай

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Образование

Как 100 лет назад на Алтае высмеяли символ Рождества, а потом и выкинули его на свалку истории

02.01.2024

 Образование

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

02.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

02.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле на некоторых автобусных маршрутах подняли цену за проезд

02.01.2024

 Новости Алтай

На трассе под Новосибирском в результате ДТП погибли два человека

02.01.2024

 Новости Алтай

В 2023 году школьники активно участвовали в конкурсе школьных инициатив «Я считаю»

02.01.2024

 Новости Алтай

Алтайский краеведческий музей приглашает на квиз «Магия праздника»

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix