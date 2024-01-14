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«Все в дыму». На трассе Барнаул — Бийск массовое ДТП: есть пострадавшие

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Одна из участниц ДТП рассказала свою версию

«Все в дыму». На трассе Барнаул — Бийск массовое ДТП: есть пострадавшие

Сегодня, 14 января, на трассе Барнаул — Бийск произошла массовая авария. Кадры с места ДТП появились в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Одна из участниц ДТП сообщила, что на месте плохая видимость, потому что «всё в дыму» и продолжается метель. По словам девушки, она ехала в «Лексусе» на пассажирском месте, когда в иномарку влетел другой автомобиль.

— Первая машина в кювет улетела, там были бабушка с дедушкой, о состоянии их не знаю. А во второй машине — женщина и мужчина, у женщины сломаны рёбра, а у мужчины нога, — рассказала она.

«Все в дыму». На трассе Барнаул — Бийск массовое ДТП: есть пострадавшие

Напомним, алтайские трассы перекрывают из-за плохих погодных условий. Все дороги покрылись льдом после очередных температурных скачков. Полный список дорог, движение по которым ограничено, — по ссылке.

Завтра, 15 января, синоптики краевого гидрометцентра прогнозируют похолодание до -19 градусов. Ветер подует со скоростью до 19 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.

Куда звонить, если на дороги возникли проблемы:

  • дежурный ФКУ УпрДор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8 800 222-31-69;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;
  • единый номер вызова службы спасения: 112.

Взято Источник
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