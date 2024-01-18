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Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

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Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

22 апреля запланирован вылет первого самолета из Алтайского края в Таиланд

Весной планируется запустить прямые чартерные рейсы из Барнаула в Таиланд, на остров Пхукет. Ориентировочно первый вылет самолета состоится 22 апреля, сообщает “Амик”. 

Рейсы будут осуществляться каждые 12 дней, так как продолжительность туров с вылетом из столицы Алтайского края составит 11 ночей. В системе бронирования туроператора уже выставлены путевки. 

Стоимость поездки везде разная: 22 апреля отпуск на двоих в трехзвездочном отеле с вылетом из Барнаула обойдется в 209 тыс. руб. Однако точно такой же тур, только с вылетом 15 апреля из Новосибирска, будет стоить 178 тыс. руб. 

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Взято отсюда

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