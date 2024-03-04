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Всех бездомных собак из алтайского райцентра увезут в Славгород

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Владельцев домашних собак просят не отправлять питомцев на самовыгул, иначе они тоже уедут в Славгород

Всех бездомных собак из алтайского райцентра увезут в Славгород

Стая бездомных собак / Фото: amic.ru

В Усть-Пристани всех безнадзорных собак выловят и навсегда отправят в спецучреждение в Славгород, пишет районная газета “Авангард”.

Ранее администрация Усть-Пристанского района заключила контракт на отлов бездомных собак с предпринимателем из Славгорода. Специалисты уже планируют выезд в район.

“После их визита ряды беспривязных собак заметно поредеют. Усть-пристанские песики уедут на ПМЖ в специализированные учреждения”, – отмечает издание.

город Горняк

Источник

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