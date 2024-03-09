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Вселенская родительская суббота: приметы, что можно и нельзя делать 9 марта

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Вселенская родительская суббота: приметы, что можно и нельзя делать 9 марта

Этот день рекомендуется провести в молитве

9 марта 2024 года православные христиане отмечают Вселенскую родительскую субботу – первую из восьми церковных родительских суббот. Она предшествует масленичной неделе с 11 по 17 марта и Чистому понедельнику – 18 марта, открывающему Великий пост.

Родительская суббота 9 марта – это день, когда поминают усопших. Она называется Вселенской потому, что в этот день молятся за упокой не только родственников, но и всех тех, чья земная жизнь закончилась по какой-либо причине.

Еще этот день называют “Мясопустная” суббота, так как 9 и10 марта – последние перед постом дни, когда верующие могут употреблять мясо.

По традиции этот день рекомендуется провести в молитве. Накануне субботы верующим следует посетить храм, где проводится особая заупокойная служба – парастас. Однако если возможности посетить храм нет, то помолиться об усопших можно и дома.

Важная традиция родительской субботы – посещение кладбища. Верующие навещают могилы родных, наводят порядок на участке. А еще Мясопустная – подходящее время для подаяния нуждающимся.

Вселенская родительская суббота завершается скромным застольем. В этот вечер подается кутья – традиционное поминальное блюдо из риса с медом и изюмом. А еще на праздник можно начинать печь блины: неспроста Мясопустная также называется Маленькой масленицей.

Что нельзя делать 9 марта

  • В Мясопустную родительскую субботу не убирались дома – это считалось плохой приметой.
  • Нельзя ссориться и вступать в конфликты, чтобы не разозлить ушедших в другой мир членов семьи.
  • Не допускалось употребление алкоголя на поминках. Также запрещены шумные застолья, поминовение родственников должно проходить в атмосфере тишины и покоя.
  • Жениться в этот день – к беде.

Приметы

  • Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – лето ожидается холодным.
  • Прилетели аисты и жаворонки – жди хороший урожай хлеба.
  • Птицы нахохлились – к непогоде.
  • Грачи прилетели – через месяц снег сойдет.
  • Журавли вернулись – весна наступит рано.
  • Воробьи чирикают – к оттепели.
  • В какую сторону ворон сел клювом – оттуда и ветер налетит.

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Взято отсюда

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