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Всемирный день портного отмечается 28 февраля

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Всемирный день портного отмечается 28 февраля

28 февраля отмечается Всемирный день портного.

В этот день родился изобретатель швейной машинки сэр Уильям Элиас Хоу. Праздник и приурочен к годовщине его рождения.

Во все исторические эпохи человек носил одежду, которая эволюционировала от простейшей до невероятно изысканной и сложной. Ремесло портных – тяжелый труд, который достоин уважения. Шитье одежды считается целым искусством. У швейных мастеров очень много задач: – снятие мерок, раскрой ткани, профессиональная работа с любыми материалами.

Сегодня в Алтайском крае работает около 100 предприятий швейного производства, где трудятся более 1700 человек.

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Взято отсюда.

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