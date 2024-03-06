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Всероссийская акция по повышению безопасности труда запущена Минтрудом

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Всероссийская акция по повышению безопасности труда запущена Минтрудом

Министерство труда и социальной защиты РФ в сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом труда реализует масштабную кампанию «Для меня охрана труда — это…», направленную на повышение осведомленности о важности безопасности труда среди работодателей по всей стране.

С 26 февраля по 29 марта 2024 года, работодателям из различных секторов экономики и регионов России предоставляется уникальная возможность участия в этой важной инициативе. Для включения в проект им предлагается создать видеоролик на территории собственного предприятия, демонстрирующий их подход к охране труда, и передать эстафету коллегам, используя каску в качестве символа ответственного отношения к безопасности трудовой деятельности.

Основная цель данной кампании заключается в донесении до широкой общественности значимости темы охраны труда, а также в стимулировании развития культуры безопасности на рабочих местах, где каждый участник процесса труда осознает свою роль и непосредственные обязательства в данной сфере.

Техническое задание на создание видеороликов:

tz_ohrana_truda Скачать

Представленные для участия видеоролики следует направлять на электронный адрес risk@vcot.info с указанием в теме письма «Кампания «Для меня охрана труда – это…» и включением данных о названии организации, ФИО и должности участника.

Лучшие работы будут представлены на широкую публику через медийные платформы на федеральном и региональном уровнях, в телеграмм-канале «Здоровье. Ответственность. Труд», а также в рамках проведения Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ 2024).

Приглашаем членов Союза промышленников Алтайского края к активному участию в кампании для совместной работы над созданием и укреплением культуры безопасности на рабочих местах.

Письмо-приглашение от Управления по труду и занятости населения Алтайского края :

upravlenie_trud Скачать

Взято отсюда.

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