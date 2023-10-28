Всероссийский фестиваль «Наука 0+» прошёл сегодня в Алтайском государственном аграрном университете

Больше двухсот школьников учились управлять агророботами, определять возраст деревьев и самостоятельно выращивать микрозелень.

Источник фото: Катунь 24

Последний день первой учебной четверти школьники решили провести продуктивно. Они стали участниками Всероссийского фестиваля «Наука 0+». Преподаватели Алтайского аграрного университета на практике показали детям, что такое сельское хозяйство сегодня.

«Каждый год площадки АГАУ меняются. Мы стараемся последние три года, чтобы это был максимально интерактив. Чтобы ребятишки пробовали сами делать своими руками, действительно, погружаться в науку. Девиз этого фестиваля «Погружение в науку», и мне кажется, это полностью отражает всю суть фестиваля», — отметила начальник отдела сопровождения научно-информационной деятельности АГАУ Инна Федулова.

Организаторы подготовили 13 образовательных площадок. На них можно было научиться управлять агророботами, подготовить почву к посеву и сделать сувенир из природных материалов. На мастер-классе «Микромир аграрных экосистем» школьники познакомились с растениями, которые выращивают на полях Алтайского края.

«Очень много интересного они узнают о том, зачем эти растения выращиваются, где их можно использовать. Теперь они знают, что пшено – это крупа, которую получают из просо, а перловка – это крупа, которую получают из ячменя. И много другого интересного они узнают», — рассказала доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений АГАУ Ольга Черепанова.

Школьником понравилось, что со многих мастер-классов они уходили не с пустыми руками. То, чему они научились сегодня, можно применять в жизни.

«Мне больше всего понравилось, как мы выращивали цветочки. Там были семена, я решил вырастить свёклу и кресс-салат», — поделился ученик 4 класса СОШ №133 Иван Клещев.

Фестиваль «Наука 0+» — это ещё и профориентационная работа. Возможно, вдохновившись сегодня, в будущем сегодняшние школьники станут студентами Алтайского государственного аграрного университета.

горняк



Взято отсюда