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Всероссийским центром празднования 150-летия художника Николая Рериха в 2024 году станет Алтайский край

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Всероссийским центром празднования 150-летия художника Николая Рериха в 2024 году станет Алтайский край

Мероприятия, посвященные юбилею творца, пройдут во всей стране, однако, в нашем регионе они будут самыми серьезными и масштабными.

Источник фото: Минкультуры Алтайского края

Так, в ГМИЛИКА 13 апреля откроется выставка культурных ценностей, а на площадке музея «Город» будут представлены подлинные работы Рериха из Москвы. 15 апреля состоится начало научной конференции «Сибирь — страна великого будущего».

В октябре в художественном музее региона откроется выставка художников Илзе Рудзите и Леопольда Цесюлевича, а также будут представлены работы алтайских художников, созданные по итогам Рериховских пленэров.

Кроме того, в этом году в рамках фестиваля «Цветение маральника» состоится открытие «Парка Рериха», располагающегося на территории Особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», сообщает Минкультуры Алтайского края .

Взято отсюда.

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