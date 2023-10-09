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Всероссийский кинолагерь предложили создать в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По задумке, приезжающие сюда будут учиться снимать фильмы

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае предложили создать всероссийский кинолагерь. Инициативу озвучил президент Фонда “Кино Сибири” и учредитель кинокомпании “Сибирь Фильм” Василий Кузовлев.

Как сообщает “Банкфакс”, встреча с Кузовлевым прошла в бийской Центральной библиотеке им. В.М. Шукшина. Здесь он рассказал об идее создания всероссийского лагеря.

По задумке Василия Кузовлева, те, кто будет приезжать в лагерь на отдых, будут учиться снимать фильмы.

Отмечается, что на базе Фонда “Кино Сибири” уже действует собственная школа кино и телевидения.

город Горняк

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