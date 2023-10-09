Всероссийский кинолагерь предложили создать в Алтайском крае
По задумке, приезжающие сюда будут учиться снимать фильмы
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае предложили создать всероссийский кинолагерь. Инициативу озвучил президент Фонда “Кино Сибири” и учредитель кинокомпании “Сибирь Фильм” Василий Кузовлев.
Как сообщает “Банкфакс”, встреча с Кузовлевым прошла в бийской Центральной библиотеке им. В.М. Шукшина. Здесь он рассказал об идее создания всероссийского лагеря.
По задумке Василия Кузовлева, те, кто будет приезжать в лагерь на отдых, будут учиться снимать фильмы.
Отмечается, что на базе Фонда “Кино Сибири” уже действует собственная школа кино и телевидения.
город Горняк
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