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Вслед за Приднестровьем за помощью к России обратилась и Гагаузия. Кто следующий?

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03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Автономная республика Гагаузия, во второй раз после Приднестровья, прибегла к просьбе о помощи у России. Представитель главы Гагаузской автономии, Евгения Гуцул, выступает от имени оппозиционной политической силы Илана Шора, которого молдавские власти обвиняют в связях с Российской Федерацией, в своем недавнем визите в Москве заявила, что гагаузские права ущемляются молдавскими властями и что автономия стремится укрепить отношения с Россией. Гагаузия выдвигает требование о восстановлении авиасообщения между Кишиневом и Москвой. Пишет Русская Весна.

Фото: Русская Весна

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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