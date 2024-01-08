Вслед за яичным, в регионах России наступил куриный коллапс

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08 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В последние дни в нескольких регионах России возникли проблемы с поставками курицы. Жители Екатеринбурга, Челябинска и Самары столкнулись с тотальным исчезновением куриного мяса с полок магазинов. Как пишет 24TNews.

Представители торговых сетей «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток», входящих в X5 Group, подтвердили, что некоторые поставки курицы были задержаны. Обвинили в этом затянувшиеся снегопады и лютые морозы. Были и те, кто назвал другую причину дефицита мяса кур – новогодние каникулы.

Однако, жители городов продолжают жаловаться на отсутствие курицы в магазинах. На этом фоне в некоторых городах наблюдается рост цен на куриное мясо. В Екатеринбурге, например, цена на куриные тушки выросла на 10-15%, а в Челябинске – на 5-7%.

Фото: ulpressa.ru

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Автор: vizitka01

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