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25 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Несмотря на все введенные против России санкции, Евросоюз продолжает импортировать не только нашу сельскохозяйственную продукцию, но и сталь. Последняя и вовсе по закупкам превысила все досанкционные показатели, и продолжает нарастать.

Напомню, что ограничение покупок металлургической продукции из России началось еще в 2022-2023 годах. С каждым пакетом санкций все, что касалось стали, пытались ограничить. Отсрочка по импорту черных металлов в Европу началась еще не вчера, но ее очень быстро свернули, так как стало ясно, что без нашей стали ЕС просто не проживет. Случилось это на восьмом пакете, когда всем приостановкам закупок «слябов» дали отсрочку, и начали покупать сталь, наращивая объемы.

Еще в 2022 году ЕС готовился к отключению света, убавке отопления и прочим небывалым переменам, которых не случалось уже почти целый век. Сытая благополучная Европа забыла каково это – испытывать дефицит в самом необходимом. Сегодня реалии таковы, что она не только вспомнила об этом разово, ей приходится жить в этом постоянном дефиците и страхе. Пока еще русофобия пересиливает здравый смысл, а известный конфликт вызывает интерес и отклик. Но, как известно, голод и холод свое дело делают куда быстрее, чем телевизор. Растущая инфляция, безработица, цены на нефть, газ, продовольствие – это лишь вершина айсберга. В экономике ЕС куда более глубокие дыры, которые латать придется десятилетиями.

Закупки стали, которые не смогли запретить еврочиновники, хотя Брюссель в свое время и пытался что-то сказать по данному поводу, показатель зависимости Европы от России. Мир стал слишком тесным, чтобы так просто отказываться от энергоресурсов и ценного сырья, как пытается сделать это Старый Свет. Последствия мы видим по забастовкам, которые лавиной катятся по Европе, охватив уже почти все ее страны. Люди настолько устали, что им уже не интересны какие-то защиты демократий, ненависть к России, и все то, что пытаются поселить в их головах власти. Население потихоньку приходит в себя, а оглянувшись, понимает, что кроме гипотетических врагов где-то вне, решение их собственных властей совсем не соответствует интересам своего же народа.

Фото: senatinform.ru

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Автор: vizitka01

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