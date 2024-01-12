Вспомнили шокирующие слова Жириновского про март 2024, готовьтесь

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12 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Вероятно, многие еще помнят знаменитое пророчество политика о начале спецоперации «в 4 часа утра, 22 февраля». Правда, политик тогда промахнулся на целых два дня. Пишет «Вестник».

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной и все должны заткнуться и уважать нашу страну», – сказал Владимир Вольфович с трибуны Госдумы в декабре 2021-го.

Кстати, не все помнят, что у знаменитого предсказания Жириновского в Думе было и продолжение!

«Подождите 19 сентября. Все затихнет, все заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента», – сказал Жириновский.

Интересно, что Владимир Вольфович не уточнил, о выборах какого президента речь. В марте 2024-го должно было пройти голосование и в России, и на Украине. Впрочем, Зеленский уже заявил, что из-за военного положения выборы отложены на неопределенный срок.

Но вполне вероятно, что основатель ЛДПР имел ввиду голосование именно у нас. Ведь он же предсказал, что после Зеленского уже никого не будет.

«Зеленский – последний президент Украины. Других президентов не будет. Потому что не будет и Украины», – предсказал политик.

Если Владимир Вольфович не ошибся, уже через несколько месяцев нас ждет кардинальное изменение ситуации на передовой в новых регионах. Что это будет – пока не ясно. Но в скором времени мы узнаем, прав был Жириновский или нет.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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Горняк22