Солнце Фото: t.me/planetarium22

Метеочувствительные люди пока что могут расслабиться. Но ненадолго: есть вероятность, что в самом конце октября разыграется серьезная магнитная буря

Магнитные бури – настоящая ахиллесова пята многих метеочувствительных людей. Чтобы максимально защититься от влияния солнца, нужно заранее принимать меры, а значит – всегда быть знакомым с прогнозом магнитных бурь.

В ближайшие дни ситуация с магнитными бурями обещает быть спокойной. Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Однако многие СМИ публикуют тревожные прогнозы на 30–31 октября. Мощность геомагнитного фона 30 и 31 октября поднимется с двух баллов до четырех.

И это якобы может вызвать мощнейшую солнечную вспышку X-класса. При этом отмечается, что аномальные скачки геомагнитного фона могут произойти и в другие дни октября – есть шанс, что они приведут к умеренным магнитным бурям.

В целом, геомагнитное затишье в октябре беспокоит ученых и метеорологов, потому что после таких событий зачастую происходят еще более серьезные геомагнитные возмущения.

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город горняк

горняк локтевский