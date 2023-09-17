ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о своей смерти
Новости Алтай
Скончался известный актер и режиссер Александр Хван
Новости Алтай
ВСУ обстреляли деревню в Курской области – пострадали три человека
Новости Алтай
У жителя Алтайского края конфисковали ВАЗ за пьяную езду
Новости Алтай
Больше 40% россиян живут в одиночестве
Новости Алтай
Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

Коллекция категорий

Бизнес104 News
Здоровье120 News
Новости Алтай949 News
Новости Горняк174 News
Образование115 News
Общество207 News
Объявления76 News
Политика169 News
Спорт143 News
Платим за интересные новости!
объявления

Вспышку смертельно опасного вируса зафиксировали в Индии

ГОРНЯК2201 mins

Специалистам известно уже о нескольких случаях заражения

Фото: pxhere.com

Вспышку смертельного заболевания, вызываемого вирусом Нипах, зафиксировали в Индии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В штат Керала направили специалистов, которые должны будут провести анализ ситуации и оказать местным властям помощь в борьбе с распространением вируса.

Отмечается, что родственники одного из умерших находятся под наблюдением. Вероятность развития эпидемии специалисты не рассматривают, потому что вирус имеет высокую летальность и медленно распространяется.

Источник

Добавить комментарий

Related News