Вспышку смертельно опасного вируса зафиксировали в Индии
Специалистам известно уже о нескольких случаях заражения
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Вспышку смертельного заболевания, вызываемого вирусом Нипах, зафиксировали в Индии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В штат Керала направили специалистов, которые должны будут провести анализ ситуации и оказать местным властям помощь в борьбе с распространением вируса.
Отмечается, что родственники одного из умерших находятся под наблюдением. Вероятность развития эпидемии специалисты не рассматривают, потому что вирус имеет высокую летальность и медленно распространяется.