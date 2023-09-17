Вспышку смертельно опасного вируса зафиксировали в Индии

Специалистам известно уже о нескольких случаях заражения

Фото: pxhere.com

Вспышку смертельного заболевания, вызываемого вирусом Нипах, зафиксировали в Индии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В штат Керала направили специалистов, которые должны будут провести анализ ситуации и оказать местным властям помощь в борьбе с распространением вируса.

Отмечается, что родственники одного из умерших находятся под наблюдением. Вероятность развития эпидемии специалисты не рассматривают, потому что вирус имеет высокую летальность и медленно распространяется.

Источник