Рассказываем о традициях первого дня Сырной седмицы

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11 марта в стране начинается многими любимая масленичная неделя, которая завершится большим праздником проводов зимы – Масленицей. Рассказываем вам о том, как называется начало масленичной недели и что принято делать в этот день.

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Как называется первый день масленичной недели и чему он посвящен?

Начало масленичной недели называют “Встречей”. В этот день люди активно готовятся к широкой Масленице: пекут блины, делают и наряжают чучело, строят снежные горки.

Кстати, масленичная неделя также носит название “Сырная неделя”. Православные верующие уже начинают готовиться к посту, отказываясь от мяса.

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Как принято отмечать первый день масленичной недели?

Традиционно в первый день хозяйки пекут блины. Первый блин считается поминальным, им необходимо помянуть усопших.

Еще одной важной традицией этого дня считается создание чучела. Делают его, как правило, из соломы, старой одежды и других подручных средств. Очень часто чучело делали из тряпок в виде женской фигуры с длинной косой, одетой в девичий наряд. Фигура изображала девушку; к рукам этой фигуры прикрепляли помазок и блин – главные символы Масленицы. Одежда на кукле должна была быть с растительным рисунком. Куклу украшали лентами, искусственными цветами, вешали тесемки, завязывая которые люди загадывали желания. Эти тесемки, чтобы желания сбылись, должны были сгореть вместе с куклой. Часто чучело возили по деревне на санях.

Устанавливают чучело на площади после обеда. В этот день начинаются гулянья, дети гуляют с обеда, к вечеру к ним присоединяются взрослые. Сопровождала чучело ряженая молодежь. Чаще всего рядились цыганами. Иногда рядом с ним садилась в сани женщина, изображающая Масленицу, которая за прядильным станком крутит масло. Поезд под смех и шутки односельчан проезжал по всей деревне и затем отправлялся в соседнее село.

Веселым обычаем и в то же время древним обрядом считается катание на санях. Чьи сани укатывались дальше, того ждал урожайный год.

После забав празднующие идут друг к другу в гости и вкусно ужинают. Самое главное угощение стола в масленичную неделю – блины. Также на Масленицу обязательно пекли хворост, пирожные, печенье, пироги, готовили разные творожные смеси.

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Какие есть поверья на “Встречу”?

Существует поверье, что если в первый день масленичной недели поспать дольше обычного, то год пройдёт удачно, поэтому принято этот день встречать попозже утром.

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