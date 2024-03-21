В Алтайском педагогическом университете прошла встреча участников Всемирного фестиваля молодёжи.

19 марта делегации участников и волонтеров Алтайского края собралась на круглом столе «Содружество и сотрудничество: новый путь».

На встрече не только подвели итоги – было много эмоций, ведь ВФМ исполнил тысячи желаний. Присутствующие обменялись предложениями, поделились удивительными историями и курьёзными случаями, поблагодарили организаторов и вспомнили, как было здорово на площадке Сириус.

С приветственным словом выступила Ксения Зимина, заместитель начальника Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, председатель приемной комиссии на Всемирном фестивале молодежи 2024. «Мы с вами достойно провели время на Фестивале. Каждый из вас – неслучайный человек. Что касается содружества и сотрудничества, оно более чем состоялось. Теперь мы ждем гостей из стран, которые мы курировали на Фестивале. Друзья, пусть эта мечта, которая уже осуществилась, набирает масштабы».

Про всеобщее чудо преображения рассказала амбассадор Фестиваля Ирина Сажина: «На Фестивале происходит внутренняя трансформация. Именно тогда ты понимаешь, что возможности, которые предоставляют твоя жизнь, твои страна и регион, гораздо обширнее того понимания, которое у тебя есть. Поэтому Фестиваль – это про то, чтобы разрешить себе и уместить в сознании, что всё произошедшее возможно».

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , новости района алтай ,