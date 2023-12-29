Встречаем праздник вместе! Алтайские социалисты продолжают поздравлять жителей региона с наступающим Новым годом

С приятной миссией посетила Алейск помощник депутата Госдумы Александра Терентьева Оксана Молодых. От парламентария и регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае социалистка привезла для многодетной семьи подарки и помощь, о которой просила мама семьи.

“Новый год – время чудес. Пусть мы и не волшебники, но мимо просьбы о помощи пройти не могли и поддержали семью в сложной ситуации. А вознаграждением за проявленное добро нам были тёплые слова в адрес Александра Васильевича, улыбка хозяйки и радость в детских глазах“, – рассказала руководитель Общественной приёмной депутата Госдумы Александра Терентьева Оксана Молодых.

Взято отсюда.

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