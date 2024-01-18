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Встречайте! “Вагнер” вернулся

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18 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Командир отряда Росгвардии Виктор Золотов предложил сотрудникам ЧВК сформировать добровольческие отряды в его ведомстве. Набор ведется по двум направлениям :на Украине (срок контракта-шесть месяцев) и в Африке (срок контракта-девять месяцев). Пишет Царьград.

Срок обучения в учебном центре составляет один месяц. Предоставляется любая квалификация,включая статус ветерана боевых действий. Также гарантируются выплаты по ранению и смерти.

Костяк командного состава и военнослужащих ЧВК составляют те, кто много лет служил на Украине, в Сирии, Ливии, Судане, ЦАР, Мозамбике, Мадагаскаре и Мали.

Поэтому слабее от ликвидации ЧВК “Вагнер” русские силы в зоне проведения СВО точно не стали.

Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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