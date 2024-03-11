Встречи с избирателями продолжаются

Доверенные лица кандидата на должность президента России Николая Харитонова продолжают поездки по районам. 9-10 марта представители Н.М. Харитонова посетили Быстроистокский, Петропавловский, Ребрихинский, Шелаболихинский, Солтонский и Советский районы.

Встречи с избирателями проходили активно, жители районов встречали добродушно, задавали много вопросов. На встречах присутствовали также депутаты от КПРФ. Из тгк пресс-секретаря крайкома КПРФ Юрия Красильникова о прошедших поездках: – 9 марта с доверенным лицом кандидата в президенты России от КПРФ Николая Харитонова Виталием Булдаковым побывали в Быстром Истоке – на родине Валерия Золотухина. Несмотря на то, что в начале года краевой министр здравоохранения Дмитрий Попов рапортовал, что Центральную районную больницу удалось вернуть к полноценной жизни, местные депутаты сообщают, что процесс внешнего управления продолжается, главврач так и не назначен. «10 марта посетили Солтонский и Советский районы. Люди живо обсуждают программу партии, охотно делятся своими мыслями, предложениями, наблюдениями и болью», – отметил Юрий Красильников. Также 9 марта депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова совместно с Матиасом Деницем доверенным лицом кандидата в Президенты от КПРФ Харитонова Н.М. провели встречи в Шелаболихинском и Ребрихинском районах. За выборный период наши доверенные лица уже посетили более 45 районов Алтайского края и поездки все еще продолжаются. Несмотря на то, что избирательная кампания подходит к концу, активность коммунистов в проведении агитационных мероприятий только нарастает. 12 марта встреча с доверенными лицами Николая Харитонова пройдет в Бийске – втором по численности населения городе Алтайского края. В преддверии этого мероприятия неизвестными были сорваны все вывески с фасада городского комитета КПРФ. Кроме партийной вывески были испорчены вывески приемной депутата Государственной Думы Марии Прусаковой, бийской комсомольской организации, женского движения «Надежда России». Местные коммунисты оперативно написали заявления в полицию. По мнению активистов – это, вероятно, попытка срыва предстоящей встречи с доверенными лицами кандидата в Президенты России от КПРФ.

Взято отсюда.

новости алтая , новости горного алтая сегодня свежие ,