Вступила в силу статья о наказании за сбор краснокнижных грибов
Ранее закон предусматривал ответственность только за ущерб, нанесенный животным и растениям
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С 12 октября в России вступила в силу статья, которая предусматривает наказание за сбор краснокнижных грибов. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее статья 8.35 Кодекса об административных нарушениях предусматривала наказание только за нанесение ущерба редким животным и растениям. Обновление позволит также штрафовать за нанесение ущерба “другим организмам” из Красной книги.
Для физических лиц штраф составит от 2,5 до 5 тысяч рублей. Также предусматривается конфискация растений.
Юридическим лицам за правонарушение придется заплатить от 500 тысяч до 1 млн рублей.
новости горняк
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