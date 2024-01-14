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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область

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13 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. По информации SHOT, по деревне Телец Трубчевского района было четыре прилёта сегодня около 6 утра. К счастью, все снаряды рухнули на окраине населённого пункта.

Информация о пострадавших и разрушения уточняется.

Последний раз кассетными боеприпасами Брянскую область обстреливали в октябре. Тогда прилетело дважды за день: по городу Севску и селу Климово. В последнем были повреждены несколько домов.

Фото: squarenews.ru

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Автор: vizitka01

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