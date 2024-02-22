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ВСУ обстреляли кассетными снарядами населенный пункт под Брянском

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На месте происшествия работают оперативные службы

ВСУ обстреляли кассетными снарядами населенный пункт под Брянском

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Борок в Брянской области кассетными снарядами. Как сообщает телеканал “360”, об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, среди местных жителей никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

“По предварительным данным, повреждено здание автосервиса и два автомобиля”, — добавил Богомаз.Напомним, что в ночь на 22 февраля в Брянской области сбили беспилотник. Как рассказывал Богомаз, его уничтожили над Клинцовским районом. Никто не пострадал, разрушений не допущено.

Горняк22

Источник

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