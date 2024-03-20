При атаках на приграничье потери ВСУ превысили несколько тысяч

Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках атак на российское приграничье лишь за последние восемь суток потеряли ранеными несколько тысяч военнослужащих. Как сообщает “Лента.ру”, об этом в ходе коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Согласно словам Шойгу, безвозвратные потери составили 790 человек, а число раненных бойцов – 2711.

“Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 “Брэдли”, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня “Вампир”, вертолет Ми-8″, — добавил глава оборонного ведомства.

Всего с начала года ВСУ потеряли свыше 71 тысячи человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.

город Горняк



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