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04 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Соединенные Штаты Америки и Киев решили использовать кассетные боеприпасы против русской армии, что стало причиной начала битвы за Запорожье. Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, демонстрирующее поражение украинских боевиков российскими кассетными авиабомбами РБК-500. Наша армия продолжает наступление в Запорожской области с целью прорыва линии обороны противника и открытия дороги в Запорожье. Пишет ИА Новороссия.

В настоящий момент, интенсивные бои разгорелись в населенных пунктах Работино и Вербовое. Наши штурмовики-десантники и мотострелки стараются прорвать оборону противника и заставить его отступить. За последние дни наши силы оказались весьма сильными, и сражения за укрепления противника происходят на улицах указанных населенных пунктов.

Еще одной “горячей точкой” в Запорожской области становится населенный пункт Малая Токмачка. В окрестностях этого села преобладают лесные полосы, которые используются боевиками для укрытия и укреплений. Они пытаются создавать окопы и сопротивляться наступающим российским войскам.

Командование приняло решение не тратить силы на штурм каждой лесной полосы, а использовать кассетные авиабомбы. С их помощью мы либо выбьем противника со своих позиций, либо уничтожим их. Одно из эффективных применений таких боеприпасов было запечатлено на видео наших солдат.

Котенок сообщает о том, что на представленных кадрах наши войска применяют кассетные бомбы РБК-500 с корректировочной системой. Эти боеприпасы обычно оснащены взрывчаткой шарикового типа, которая особенно эффективна при поражении живой силы врага.

РБК-500, известная в западной прессе как “супер-бомба”, была разработана в 1987 году. Она может быть использована практически на всех наших самолетах и бомбардировщиках, а также сбрасываться со скоростью около 1200 км/ч без потери точности.

В одной такой бомбе содержится полтонны веса, большую часть которого составляют шарообразные авиабомбы, предназначенные для уничтожения живой силы противника и легкобронированных целей. Они способны легко уничтожать бронемашины, гражданские автомобили и оружие в зоне поражения. Представить, что происходит с людьми, страшно.

Применение авиабомб нашими войсками, особенно в лесных полосах, серьезно наносит ущерб подразделениям противника. Российские телеграм-каналы сообщают о чудовищных потерях боевиков ВСУ после ударов авиабомб.

Строящиеся из года в год заводы, массово производящие такие боеприпасы, сделали это возможным. Западные газеты уже летом 2023 года отмечали, что Россия стала серьезной силой, и поражение ВСУ стало лишь вопросом времени.

Мощные кассетные бомбы в сочетании с универсальными модулями управления и коррекции являются необходимыми средствами для ведения настоящей войны. Это позволяет нам избежать потерь в сражениях, не ограничивая себя и не теряя эффективности. Мы должны быстро и эффективно уничтожать врага, не давая ему возможность ответить.

Массовое применение кассетных бомб должно ослабить оборону украинцев. В результате, ВСУ будут вынуждены отводить свой личный состав ближе к городам, что предоставит нашим пехотинцам и танкам больше свободы передвижения в полях и возможность наносить глубокие удары, разрушать оборону противника, отрезать отдельные ячейки сопротивления и уничтожать его тылы.

Это только начало. Победа будет за нами.

Фото: mil.ru

Автор: glavred

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