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ВСУ за июль потеряли порядка 21 тысячи солдат

редактор01 mins

Российским войскам удалось ликвидировать 10 танков Leopard и 11 американских БМП Bradley

Фото: unsplash.com

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил потери Вооруженных сил Украины за июль. Как сообщает РЕН ТВ, по его информации, украинская армия потеряла около 21 тысячи солдат и свыше двух тысяч единиц техники в ходе неудачного контрнаступления.

“Потери противника составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения”, – заявил он.

Российским войскам удалось ликвидировать 10 танков Leopard и 11 американских БМП Bradley. Также в списке ликвидированных 40 артиллерийских систем М777, полученных от США,  и 50 самоходных артиллерийских установок от европейских стран НАТО.

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