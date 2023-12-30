ВСУ обстреляли центр Белгорода, есть попадание в жилой сектор, пострадавшие и жертвы

О сегодняшнем обстреле Белгорода:
— сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года;
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— губернатор Белгорода доложил об обстановке в городе президенту и председателю правительства;
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— только что завершилось заседание оперативного штаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности;
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— 108 человек ранено, из них 15 детей; пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии;
— 14 человек погибло, трое из них — дети;
— начались работы по оценке ущерба, занимается администрация города Белгорода, работы усилены несколькими главами муниципалитетов;
— повреждены более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью — сгорели. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается, сейчас власти проводят подомовой обход и предлагают жителям покинуть поврежденные квартиры в ПВР;
— праздничные мероприятия отменили в 9 приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском горокруге.
Взято отсюда.
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